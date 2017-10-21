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Эрдоган не считает США цивилизованной страной
18:43, 21.10.2017
Region:Turkey
Theme: Politics

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с заявлением относительно уголовного преследования его телохранителей в США.

Как пишет турецкая газета «Milliyet», Эрдоган отметил, что для Запада быть цивилизованным – значит иметь освещенные и чистые улицы, 40 или 100-этажные здания. «А для нас быть цивилизованными значит следующее: мы протягиваем руку нуждающемуся, проявляем заботу в отношении бродячих животных.  Если в США пытаются освободиться от мусульман, значит в этой стране есть проблемы. Трамп, в первую очередь, должен это рассмотреть. Извините, но я не могу считать цивилизованной ту страну, которая принимает решение относительно задержания 13 охранников, отправившихся со мной в США. Вы приглашаете меня в свою страну. Сам я – президент государства, со мной, естественно, были мои охранники, а террористы нас там хотели избить. И после этого прокурор принимает решение о задержании охранников. Разве такое правосудие бывает?»,- задается вопросом Эрдоган.

Armenia News - NEWS.am
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