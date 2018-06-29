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World Cup winner, Brazil defender Roberto Carlos to arrive in Yerevan
World Cup winner, Brazil defender Roberto Carlos to arrive in Yerevan

World Cup winner, Brazilian defender Roberto Carlos will arrive in Yerevan to participate in a match between Latin American and European football legends. The match will take place on July 8, the only day off during the 2018 FIFA World Cup.

The European team will feature Luis Figo, Paolo Maldini, Jari Litmanen, Hristo Stoichkov, Youri Djorkaeff, Demetrio Albertini, Kakha Kaladze, Ryan Giggs, Ludovic Giuly, Vincent Candela, Benito Carbone,  Levan Kobiashvili, Marko Šimić, Luigi Di Biagio,Miguel Ángel , Thomas Helveg, Salvatore Schillaci, Lothar Matthäus, Robert Pirès, Christophe Dugarry.

Roberto Carlos, Ruvaldo, Cafu, Gabriel Batistuta, Juliano Belletti, Aldair, Antônio Carlos Zago, Júlio César, Francisco Lima, Carlos Valderrama, Hernan Crespo, Ivan Samorano, Dwayne De Rosario, Everson Pereira da Silva, Javier Zanetti, Ivan Cordoba, and  will play for the Latin American team.
Armenia News - NEWS.am NEWS.am
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