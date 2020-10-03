Aftermath of Azerbaijan shelling of Stepanakert (PHOTOS)

The Artsakh Information Center published a series of photos from the Artsakh (Nagorno-Karabakh) capital Stepanakert.
"The aftermath—in Davit Ghahramanyan's photos—of the enemy [Azerbaijan] shelling of Stepanakert city," the respective statement reads.
Ստեփանակերտ քաղաքում թշնամու հրետակոծության հետևանքները Դավիթ Ղահրամանյանի լուսանկարներում։ Последствия вражеского обстрела города Степанакерт на фотографиях Давида Каграманяна.Опубликовано Արցախի Տեղեկատվական շտաբ / NKR InfoCenter / НКР ИнфоЦентр Пятница, 2