Yerevan neighborhood resident on hunger strike is forcibly apprehended

ЕРЕВАН. – В субботу между местными жителями и полицией в одном из районов Еревана вспыхнула ссора после того, как застройщик убрал припаркованные в этом районе автомобили.
Сотрудники строительной компании оправдывают это действие тем, что эти автомобили припаркованы в их районе, где будет построено высотное здание.
Одна из протестующих, Седа Григорян, написала в Facebook, что местный житель Айк Арутюнян, объявивший голодовку, был насильно задержан в этом районе.
"Наши автомобили незаконно вывозятся в присутствии полиции", - добавила она ..
В этом районе Еревана ведется строительство высотного здания, но местные жители утверждают, что это строительство является незаконным. 20 и 21 августа между этими жителями и полицией произошла потасовка. Также жители провели встречу с представителями мэрии Еревана, после чего это строительство было остановлено на два дня.