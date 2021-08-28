Yerevan neighborhood resident on hunger strike is forcibly apprehended

ЕРЕВАН. – В субботу между местными жителями и полицией в одном из районов Еревана вспыхнула ссора после того, как застройщик убрал припаркованные в этом районе автомобили.

Сотрудники строительной компании оправдывают это действие тем, что эти автомобили припаркованы в их районе, где будет построено высотное здание.

Одна из протестующих, Седа Григорян, написала в Facebook, что местный житель Айк Арутюнян, объявивший голодовку, был насильно задержан в этом районе.

"Наши автомобили незаконно вывозятся в присутствии полиции", - добавила она ..