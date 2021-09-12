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Azerbaijani police are inspecting truck drivers with Iranian license plate numbers near Armenia's Vorotan
Azerbaijani police are inspecting truck drivers with Iranian license plate numbers near Armenia's Vorotan
Region:Armenia
Theme: Politics

Сегодня, начиная с 12 часов дня, сотрудники полиции Азербайджана проверяют документы водителей грузовиков с иранскими номерными знаками и грузовую документацию в секторе Эйвазли, расположенном недалеко от поселка Воротан (на межгосударственной дороге Горис-Капан) и находящемся под контролем Азербайджана, сообщает Служба национальной безопасности Армении.

“Военнослужащие Пограничных войск Службы национальной безопасности Армении и Пограничной службы Федеральной службы безопасности Российской Федерации совместно работают над разрешением возникшей ситуации”, - говорится в пресс-релизе.
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