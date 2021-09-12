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Azerbaijani border guards demanding money equivalent to AMD 50,000 from Iranian truck drivers at Vorotan checkpoint?
Azerbaijani border guards demanding money equivalent to AMD 50,000 from Iranian truck drivers at Vorotan checkpoint?
Region:Armenia
Theme: Politics

Сотрудники пограничного патруля Азербайджана на контрольно-пропускном пункте, установленном в Воротане, требуют от водителей-персов из Ирана сумму, эквивалентную 50 000 драмов, чтобы они могли пересечь дорогу. Об этом на своей странице в Facebook написала Элизабет Петросян, жена депутата оппозиционного альянса “Армения” Ваге Акопяна.

Некоторое время назад Служба национальной безопасности Армении также опубликовала пресс-релиз, в котором говорится, что сегодня, начиная с 12 часов дня, сотрудники полиции Азербайджана проверяют документы водителей грузовиков с иранскими номерными знаками и грузовую документацию в секторе Эйвазли, который находится недалеко от поселка Воротан (на межгосударственной дороге Горис-Капан) и находится под контролем Азербайджана.

Военнослужащие Пограничных войск Службы национальной безопасности Армении и Пограничной службы Федеральной службы безопасности Российской Федерации совместно работают над разрешением возникшей ситуации.
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