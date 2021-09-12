Azerbaijani border guards demanding money equivalent to AMD 50,000 from Iranian truck drivers at Vorotan checkpoint?

Сотрудники пограничного патруля Азербайджана на контрольно-пропускном пункте, установленном в Воротане, требуют от водителей-персов из Ирана сумму, эквивалентную 50 000 драмов, чтобы они могли пересечь дорогу. Об этом на своей странице в Facebook написала Элизабет Петросян, жена депутата оппозиционного альянса “Армения” Ваге Акопяна.

Некоторое время назад Служба национальной безопасности Армении также опубликовала пресс-релиз, в котором говорится, что сегодня, начиная с 12 часов дня, сотрудники полиции Азербайджана проверяют документы водителей грузовиков с иранскими номерными знаками и грузовую документацию в секторе Эйвазли, который находится недалеко от поселка Воротан (на межгосударственной дороге Горис-Капан) и находится под контролем Азербайджана.