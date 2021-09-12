Car explodes in Yerevan, 1 injured

Некоторое время назад в Ереване произошло экстраординарное событие, shamshyan.com отчеты.

При обстоятельствах, которые остаются неизвестными, произошел взрыв в автомобиле Nissan Versa напротив торгового центра "Гуава", расположенного в квартале Еревана.

Как сообщил фотожурналист Гагик Шамшян, двое граждан были доставлены в Медицинский центр Армении, и автомобиль больше не используется.

На место происшествия оперативно прибыли два пожарно-спасательных отряда Службы спасения, на месте работают дежурные группы скорой медицинской помощи.