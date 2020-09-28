Artsakh Defense Army reports another 28 servicemen killed

The Artsakh (Nagorno-Karabakh) Defense Army has reported that 28 more servicemen were killed. Earlier, 31 fallen service persons were announced.
The 28 servicemen who fell during the battles against adversary on Monday are:
Tigran Aghbalyan, born in 2001
Karen Gevorgyan, born in 2000
Vahe Gasparyan, born in 2000
Sargis Sargsyan, born in 2002
Harutyun Ghazaryan, born in 2000
Aram Simonyan, born in 2001
Narek Harutyunyan, born in 2001
Aghasi Gevorgyan, born in 2000
Davit Badalyan, born in 2001
Hayk Grigoryan, born in 2001
Aleks Martirosyan, born in 2001
Georgi Babayan, born in 2001
Shant Tovmasyan, born in 2000
Henrik Hakobyan, born in 2002
Arman Khachatryan, born in 2001
Narek Sargsyan, born in 2001
Artashes Gharibyan, born in 1999
Mher Hovakimyan, born in 2000
Nikolay Haykyan, born in 1972
Arman Poghosyan, born in 1992
Aghasi Mikayelyan, born in 1992
Harut Gevorgyan, born in 1996
Smbat Mazmanyan, born in 1998
Harutyun Keshishyan, born in 1986
Samvel Marukyan, born in 1998
Vahe Mirzoyan, born in 2000
Hovhannes Yeliseyev, born in 2001
Aram Grigoryan, born in 2000