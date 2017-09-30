Arayik Harutyunyan: Bu yıl Artsakh’ta Milli Gelirde %15’le rekor düzeyde artış beklenmekte

Artsakh Yatırım Fonunun (AYF) önemli misyonlarından biri bankaların tahsis ettiği kredi faizlerinin sübvanse edilmesiyle ekonomi için elverişli mali olanaklar temin etmesi oldu. Beyan bugün 30 Eylül’de AYF 10 faaliyet yılı vesilesiyle Stepanakert’te düzenlenen Uluslararası Ekonomik Forumdaki konuşmasıyla Artsakh Devlet Bakanı Arayik Harutyunyan’an geldi.

Harutyunyan, AYF’nnin çalışmalarını yüksek takdir ettiklerini, zira 10 yıllık faaliyetleri müddetince Artsakh Cumhuriyetinin sosyo-ekonomik gelişimi işine ciddi katılım gösterdiklerini belirterek:

ʺArtsakh Yatırım Fonunun önemli misyonlarından biri bankaların tahsis ettiği kredi faizlerinin sübvanse edilmesiyle ekonomi için elverişli mali olanaklar temin etmesi oldu. Özellikle enerji, madencilik, tarım, turizm, hizmet iş kollarına tahsis edilen araçlar hesabına biz birçok büyüklü küçüklü ekonomik projenin gerçekleştirilmesinde başarılı olduk, ekonomiyi geliştirdik ve binlerce yeni istihdam alanı yarattık. Geçtiğimiz 10 yıl esnasında Milli Gelir yıllık %8-10 reel artışının temini işinde Fonun rolü büyük oldu ve gerçekleştirilen bu çalışmalar sayesinde , 2017 yılında Artsakh’ta Milli Gelirde %15’le artık rekor düzeyde artış beklenmektedirʺ dedi.