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Armenia ruling party presents candidates for Council of Elders ahead of elections in Gyumri
Armenia ruling party presents candidates for Council of Elders ahead of elections in Gyumri
Region:Armenia
Theme: Politics

Заместитель Премьер-министра Армении Сурен Папикян сегодня принял участие в открытии территориальной организации Партии гражданского договора в Гюмри.

“Вчера в Гюмри состоялось открытие территориальной организации Партии гражданского договора.

Члены территориального совета были избраны тайным голосованием.

Совет также избрал председателя и секретаря, а также контролирующих членов совета. Избранные члены совета провели первую сессию совета.

Приветствуя присутствующих, я подчеркнул важность создания территориальной организации в Гюмри и поздравил избранных членов территориального совета.

В конце мероприятия губернатор провинции Ширак Ованнес Арутюнян, занимающий первое место в пропорциональном списке партии” Гражданский контракт "на предстоящих выборах в Гюмри, представил список кандидатов в Совет старейшин", - написал Папикян.
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