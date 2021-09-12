Armenia ruling party presents candidates for Council of Elders ahead of elections in Gyumri

Заместитель Премьер-министра Армении Сурен Папикян сегодня принял участие в открытии территориальной организации Партии гражданского договора в Гюмри.
“Вчера в Гюмри состоялось открытие территориальной организации Партии гражданского договора.
Члены территориального совета были избраны тайным голосованием.
Совет также избрал председателя и секретаря, а также контролирующих членов совета. Избранные члены совета провели первую сессию совета.
Приветствуя присутствующих, я подчеркнул важность создания территориальной организации в Гюмри и поздравил избранных членов территориального совета.
В конце мероприятия губернатор провинции Ширак Ованнес Арутюнян, занимающий первое место в пропорциональном списке партии” Гражданский контракт "на предстоящих выборах в Гюмри, представил список кандидатов в Совет старейшин", - написал Папикян.