Armenia ruling party presents candidates for Council of Elders ahead of elections in Gyumri

Заместитель Премьер-министра Армении Сурен Папикян сегодня принял участие в открытии территориальной организации Партии гражданского договора в Гюмри.

“Вчера в Гюмри состоялось открытие территориальной организации Партии гражданского договора.

Члены территориального совета были избраны тайным голосованием.

Совет также избрал председателя и секретаря, а также контролирующих членов совета. Избранные члены совета провели первую сессию совета.

Приветствуя присутствующих, я подчеркнул важность создания территориальной организации в Гюмри и поздравил избранных членов территориального совета.