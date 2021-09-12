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Armenia opposition MP Armen Charchyan diagnosed with pneumonia, is in critical condition
Armenia opposition MP Armen Charchyan diagnosed with pneumonia, is in critical condition
Region:Armenia
Theme: Politics

Помимо проблем с сердцем, у бывшего директора Медицинского центра Измирляна, депутата оппозиционной фракции “Армения” Национального собрания Армении и профессора Армена Чарчяна недавно была диагностирована пневмония, и он находится в критическом состоянии. Об этом заявил адвокат Чарчяна Эрик Алексанян в ходе беседы с армянским News-NEWS.am.

“В настоящее время Чарчян находится в медицинском центре Канакер-Зейтун. Я дважды обращался в суд с вопросом о мере пресечения, прося о созыве срочного слушания, и когда 24 августа я получил новые медицинские документы о его состоянии, я еще раз обратился с просьбой о созыве срочного заседания, но по сей день от суда нет никаких новостей”,-сказал адвокат, добавив, что Чарчяна преследуют по политическим мотивам.

24 августа Чарчян перенес острый инфаркт сердца, страдает тяжелым диабетом и принимает 92 единицы инсулина, что просто несовместимо с его арестом, и эта несовместимость одобрена постановлением правительства.

23 августа Апелляционный уголовный суд удовлетворил жалобу Генеральной прокуратуры на решение об освобождении под залог. После этого Чарчян отправился в пенитенциарное учреждение и позже был арестован. 30 августа было объявлено, что состояние здоровья Чарчяна ухудшилось и что он был переведен в гражданскую больницу.

Чарчян обвиняется по статье 154.2 Уголовного кодекса Армении, то есть в даче взяток избирателям, получении взяток, нарушении запрета на благотворительность во время выборов или воспрепятствовании осуществлению свободного волеизъявления избирателя.
Armenia News - NEWS.am NEWS.am
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